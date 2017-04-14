Рябков: Россия не объявляет о возобновлении меморандума с США по Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Обмен информацией между Вашингтоном и Москвой по Сирии идет, но Москва официально не объявляет о возобновлении меморандума о недопущении авиаинцидентов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Обмен информацией идет, но мы официально не объявляем о том, что действие этого документа возобновлено. То есть объем обмена информацией определяется, как я понимаю, в зависимости от ситуации", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, возобновлено ли в данный момент соглашение между РФ и США о недопущении инцидентов в Сирии.

Действие меморандума было приостановлено после ударов США по Сирии. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меморандум с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии утратил смысл. При этом он сообщил, что технологические возможности по обмену информацией об ударах в Сирии остаются, но обмена данными не будет.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.

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