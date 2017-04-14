Рябков: Россия не объявляет о возобновлении меморандума с США по Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Обмен информацией между Вашингтоном и Москвой по Сирии идет, но Москва официально не объявляет о возобновлении меморандума о недопущении авиаинцидентов, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Действие меморандума было приостановлено после ударов США по Сирии. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меморандум с Вашингтоном по безопасности полетов в Сирии утратил смысл. При этом он сообщил, что технологические возможности по обмену информацией об ударах в Сирии остаются, но обмена данными не будет.
Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам переговоров в Москве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.
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