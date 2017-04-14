Сирийские курды заявили, что при обстреле со стороны Турции четверо ранены

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Четверо мирных жителей получили ранения при обстреле турецкими военными деревни Ом Аль-Гош в местности Шахба на севере Сирии, сельская мечеть получила повреждения, сообщило курдское агентство Hawar News.

"Турецкая армия повергла артиллерийскому обстрелу мечеть в деревне Ом Аль-Гош. В результате часть мечети была разрушена… Четыре человека получили ранения, существенный ущерб был нанесен домам и имениям местного населения", — сообщило агентство.

В августе 2016 года, чтобы не допустить взятия курдами под контроль всего севера Сирии и сирийско-турецкой границы, члены сирийской вооруженной оппозиции из числа арабов-суннитов при поддержке турецкой армии начали операцию "Щит Евфрата". Они взяли под контроль города Джараблус и Аль-Баб на севере Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

В конце марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока местные силы не возьмут ситуацию под контроль. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция. В заявлении турецкого генштаба также говорится, что Турция будет продолжать свои усилия по защите нацбезопасности в Сирии. А 3 апреля о подготовке к новым операциям в Сирии заявил президент Турции.

В свою очередь, официальный Дамаск резко возражает против присутствия турецких войск на севере Сирии.

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