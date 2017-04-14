МИД: Россия готова к глубокому взаимодействию с США по борьбе с ИГ*

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российская сторона в ходе визита госсекретаря Рекса Тиллеросона подтвердила, что готова к любой степени глубины взаимодействия с США в борьбе против запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Когда в Москве находился госсекретарь (США), мы подтвердили, что на любую глубину готовы идти во взаимодействии в борьбе с ИГ*, поэтому, какие "опции" рассматривают американские военные планировщики — это их дело", — сказал Рябков.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

С 2014 года США наносят в Сирии удары по группировке "Исламское государство" без разрешения властей страны.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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