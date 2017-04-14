Рябков: в группу экспертов ОЗХО по Идлибу должны войти все члены СБ ООН

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В новую группу экспертов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском Идлибе должны войти все постоянные члены СБ ООН, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В состав миссии должны войти представители тех стран, которые могут объективно оценить ситуацию, а не руководствоваться теми установками, которые им диктуют их правительства, — и это не просто страны-члены СБ ООН, а страны-постоянные члены СБ ООН, а также другие страны, такие как Иран, Бразилия, Индия, должны в этой миссии участвовать. Мы на этом настаиваем", — сказал Рябков, комментируя подход РФ к формированию возможной новой миссии экспертов ОЗХО для расследования инцидента под Идлибом.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийский власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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