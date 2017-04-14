Около пяти тысяч мирных жителей Фуа и Кефрая эвакуировали в Алеппо

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Автоколонна из 75 автобусов благополучно эвакуировала в Алеппо около пяти тысяч жителей из окруженных террористами поселений Фуа и Кефрая.

Мирные жители шиитских поселений находятся в квартале Рашидин в западном Алеппо, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Сирийская армия через посредников достигла договоренности с главарями ряда вооруженных группировок, согласно которым боевикам в городах Забадани и Мадая (в пригороде Дамаска) предоставили автобусы и безопасный путь для вывода в Идлиб. Взамен боевики разблокировали дорогу для эвакуации нескольких тысяч жителей шиитских поселений, которых должны доставить в город Алеппо.

Ранее стало известно, что Забадани, одновременно с эвакуацией жителей Фуа и Кефрая, покинули две тысячи триста пятьдесят боевиков и членов их семей.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.