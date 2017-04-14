Около пяти тысяч мирных жителей Фуа и Кефрая эвакуировали в Алеппо
ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Автоколонна из 75 автобусов благополучно эвакуировала в Алеппо около пяти тысяч жителей из окруженных террористами поселений Фуа и Кефрая.
Мирные жители шиитских поселений находятся в квартале Рашидин в западном Алеппо, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
Сирийская армия через посредников достигла договоренности с главарями ряда вооруженных группировок, согласно которым боевикам в городах Забадани и Мадая (в пригороде Дамаска) предоставили автобусы и безопасный путь для вывода в Идлиб. Взамен боевики разблокировали дорогу для эвакуации нескольких тысяч жителей шиитских поселений, которых должны доставить в город Алеппо.
Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
На одной из разрушенных улиц Алеппо.
Во многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.
Российские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
Женщина с хлебом на улице в Алеппо.
В Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
Дети сидят на уроке в восстановленной школе.
Женщина идет по одной из улиц Алеппо.
Мужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.
Разрушенное здание в Алеппо.
Администрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
Ранее стало известно, что Забадани, одновременно с эвакуацией жителей Фуа и Кефрая, покинули две тысячи триста пятьдесят боевиков и членов их семей.
Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.
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