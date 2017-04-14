Боевики с семьями начали покидать пригород Дамаска

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна из 60 автобусов выехала из города Забадани в пригороде Дамаска в рамках процесса вывода боевиков и членов их семей общей численностью 2 тысячи триста пятьдесят человек, одновременно с эвакуацией мирных жителей осажденных городов Фуа и Кефрая на севере Сирии, сообщает "Военно-информационный центр правительственных сил САР".

Сирийская армия через посредников достигла договоренности с главарями ряда вооруженных группировок, согласно которым боевикам в городах Забадани и Мадая предоставили автобусы и безопасный путь для вывода в Идлиб. Взамен боевики разблокировали дорогу для эвакуации нескольких тысяч жителей шиитских поселений, которых должны доставить в город Алеппо.

"Сегодня в семь часов утра из Забадани выдвинулась колонна из 60 автобусов с 2350 тысячами человек, в рамках договоренности между сирийским руководством и вооруженными группировками. В то же время Фуа, Кефраю покинули 75 автобусов и 20 машин скорой помощи с пятью тысячами человек и направляются в сторону западного Алеппо. Выезд автобусов из Фуа, Кефрая и Забадани продолжится в ближайшие часы",- написано в сообщении.

По данным телеканала "Аль-Маядин", первые восемь автобусов из Фуа и Кефрая уже находятся в подконтрольной сирийской армии территории в квартале Рашидин в Алеппо.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

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