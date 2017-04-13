Истерия на Западе не должна подорвать процессы по Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Развязанной на Западе истерии нельзя позволить подорвать астанинский и женевские форматы по урегулированию в Сирии, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На фоне развязанной на Западе истерии принципиально важно не поддаться на провокации и не позволить поломать усилия в рамках процесса Астаны и в рамках женевского процесса (по сирийскому урегулированию)", — сказал Лавров на переговорах с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

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