Асад считает переговоры в Женеве неэффективными из-за позиции США

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве неэффективны из-за поддержки террористов со стороны США, по его словам, администрация Дональда Трампа поддерживает тех же террористов, что и администрация Барака Обамы.

"Есть большая разница между активным процессом, что может происходить в любое время, возобновлением процесса и его эффективностью. Почему? Потому что США несерьезно относятся к достижению какого-либо политического решения. Они хотят использовать его (женевский процесс — ред.) как "зонтик" для террористов или хотят получить на этих переговорах то, чего не смогли достичь на поле боя. Поэтому они абсолютно неэффективны. Сейчас та же самая ситуация: мы не видим серьезного отношения со стороны этой администрации, потому что они продолжают поддерживать тех же самых террористов. Так что да — процесс можно возобновить, но мы не можем сказать, ожидаем ли мы от него эффективности или продуктивности", — заявил Асад агентству Франс Пресс . Текст интервью опубликовала пресс-служба Асада.

Переговоры по сирийскому урегулированию проходят в Женеве и Астане. Переговорный процесс по Сирии в Астане должен укреплять переговорный процесс в Женеве и наоборот, заявил в среду спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Источники РИА Новости сообщили, что Женеву-6 планируется провести в середине мая, после встречи по Сирии в Астане 3-4 мая.

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