Асад поддержит только беспристрастное расследование химатаки в Идлибе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил, что поддержит только беспристрастное расследование предполагаемой химатаки в Идлибе, передает агентство Франс Пресс. © РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Коалиция нанесла удар по складу ИГ* с химоружием, сообщил Генштаб Сирии

Как передает агентство со ссылкой на сирийского президента, он "допустит провести только беспристрастное расследование химической атаки".

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила 4 апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

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