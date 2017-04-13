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Война в Сирии
Война в Сирии

Комиссия ООН по Сирии изучает сообщения об обстреле склада в Дейр-эз-Зоре

16:0813.04.2017
(обновлено: 16:12 13.04.2017)
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Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar

ЖЕНЕВА, 13 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Независимая комиссия ООН по расследованию в Сирии изучает сообщения об обстреле ВВС коалиции под эгидой США склада в Дейр-эз-Зоре, на котором террористы ИГ*, по версии властей Сирии, хранили химические вещества, случившееся будет расследоваться, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Совета ООН по правам человека Роландо Гомез.

Французский истребитель Rafale перед вылетом на авианосце Шарль де Голль в Персидском заливе
© AP Photo/ Christophe Ena
В коалиции заявили, что не атаковали склад ИГ* с химоружием в Сирии
Командование ВС Сирии в четверг заявило, что удар ВВС коалиции под эгидой США по штабу и складам террористической группировки "Исламское государство"* в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска) привел к отравлению сотен людей. По данным генштаба ВС Сирии, от отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей.

"Независимая комиссия изучает сообщения об этом инциденте… Мандат комиссии предполагает расследование всех нарушений прав человека и международного гуманитарного права, которые происходят во время вооруженного конфликта Сирии, вне зависимости от того, кто их совершил. Более того, комиссия расследует все ситуации, при которых нападение любой стороны конфликта приводит к смерти или ранениям среди гражданского населения", — заявил он в ответ а вопрос, собирается ли комиссия проводить расследование данного инцидента.

Гомез напомнил, что позиция комиссии заключается в том, что кризис в Сирии не имеет военного решения. И "любая военная эскалация только усилит страдания мирных жителей и снизит их защищенность".

Удар по складу в районе Джалта, по данным военных, был нанесен в среду около 17:30-17:50 по местному времени (совпадает с московским).

Российский беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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РФ направила дроны для проверки данных об ударе по складу химоружия в Сирии
"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22:30", — говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, массовая гибель людей доказывает наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как средство массового поражения. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о том, что 80 человек погибли и 200 пострадали при атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб. Вину за это оппозиция и страны Запада возложили на Дамаск, ничем не подкрепив свои утверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Война в Сирии
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