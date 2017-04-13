Рябков: Запад вынудил Россию наложить вето на резолюцию по Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Запад вынудил Москву наложить вето на резолюцию о предполагаемой химической атаке под Идлибом, демонстративно предложив обвинительный проект, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Когда на протяжении нескольких дней, прошедших после инцидента 4 апреля (в провинции Идлиб) и до противоправного американского удара по авиабазе Шайрат обсуждался так называемый первый проект западной тройки, мы еще тогда положили на бумагу и распространили в Совете Безопасности свой проект резолюции, который отражал правильный сбалансированный подход, не включающий попыток заранее формулировать некие обвинения в адрес Дамаска. Подход, который среди прочего предполагал срочное создание и направление специальной миссии для расследования инцидентов в Хан-Шейхуне и для посещения авиабазы Шайрат. Тот проект не устроил наших западных коллег. Он был ими отвергнут", — напомнил Рябков.

По его словам, в Москве "понимали", что постановка российского проекта на голосование "приведет к его блокированию западными участниками".

"Поэтому воздержались от этого демонстративного акта. Сожалеем что западники, понимая совершенно зеркальную аналогичную ситуацию неизбежности российского вето по их проекту, тем более после противоправного удара, все-таки пошли на подобную демонстрацию и поставили проект на голосование, вынудив нас применить вето. Это часть той же самой нечистоплотной игры, когда люди не заинтересованы в нахождении решения, а занимаются политиканством, ищут предлоги для того, чтобы выдвигать ни на чем не основывающиеся обвинения, навязывать заведомо неправильные ни на чем не основывающиеся выводы", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

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