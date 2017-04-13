Озеров: появляются новые подтверждения наличия у боевиков в Сирии химоружия

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сообщения о последствиях удара самолетов коалиции по складу оружия террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии дают очередное подтверждение наличия у боевиков оружия массового уничтожения, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Как говорится в заявлении командования сирийской армии, последствия удара самолетов коалиции по складу оружия ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор подтверждают наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как оружие массового поражения.

"Эти данные в очередной раз подтверждают то, о чем Россия уже неоднократно говорила, — что боевики в Сирии располагают орудием массового уничижения", — сказал сенатор.

По словам Озерова, США теперь поставлены в "достаточно неудобное положение". "Посмотрим, хватит ли им компетентности объяснить, почему химоружие, в применении которого они обвиняли власти САР, находится у боевиков", — подчеркнул глава комитета.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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