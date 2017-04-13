Озеров: появляются новые подтверждения наличия у боевиков в Сирии химоружия

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сообщения о последствиях удара самолетов коалиции по складу оружия террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии дают очередное подтверждение наличия у боевиков оружия массового уничтожения, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Эти данные в очередной раз подтверждают то, о чем Россия уже неоднократно говорила, — что боевики в Сирии располагают орудием массового уничижения", — сказал сенатор.
По словам Озерова, США теперь поставлены в "достаточно неудобное положение". "Посмотрим, хватит ли им компетентности объяснить, почему химоружие, в применении которого они обвиняли власти САР, находится у боевиков", — подчеркнул глава комитета.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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