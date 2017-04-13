В МИД надеются, что сессия совета ОЗХО не повторит "шоу" в Совбезе ООН

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Москва надеется, что на сессии исполнительного совета ОЗХО будет проявлен более разумный подход при анализе предложений РФ по расследованию предполагаемой химической атаки под Идлибом, чем на "шоу" в СБ ООН, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы посмотрим, приведет ли нынешняя сессия исполнительного совета ОЗХО к каким-то более разумным и отличающимся результатам в отличие от вчерашнего шоу, которое устроили коллеги из США, Великобритании и Франции в Совете Безопасности (ООН)", — сказал Рябков.

Предложения РФ касаются создания организацией сбалансированной по составу миссии и проведения ее экспертами всестороннего расследования инцидента под Идлибом.

Заседание исполнительного совета ОЗХО начинается 13 апреля в Гааге.

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