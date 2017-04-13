Ирак опасается, что поспешные действия в Сирии подорвут мирный процесс

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ирак опасается, что поспешные действия в Сирии, такие как удары США, могут подорвать процесс мирного урегулирования кризиса, заявил в интервью РИА Новости посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.
"МИД Ирака выпустил заявление, где осудил применение химоружия в Сирии… Мы потребовали срочного и беспристрастного международного расследования, подтвердили, что Ирак выражает беспокойство по поводу скорых и поспешных действий, которые могут разрушить ведущийся международным сообществом процесс замирения и разрешения кризиса в Сирии", — сообщил посол.
Он при этом не согласился, что действия Вашингтона в Сирии призваны отвлечь мировое сообщество от мирных жертв при бомбардировках антиигиловской коалиции в Мосуле.
По словам посла, "ситуация в Ираке отличается от ситуации в Сирии". Он отметил, что события в Мосуле сейчас расследуются по приказу премьера и его результаты позднее будут представлены официально.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>