Джабаров: переговоры по Сирии могут приостановить до прояснения позиций США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры по мирному урегулированию в Сирии, которые проходят в Женеве и Астане, могут быть приостановлены до прояснения позиций по этому вопросу США и Турции, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.

"Я не уверен, что переговоры по Сирии сейчас будут продлены, непонятная позиция Турции по этому вопросу", — сказал Джабаров.

Сенатор полагает, что США тоже предстоит выработать свою позицию, они захотят дождаться расследования химатаки в Идлибе и, скорее всего, прийти к нейтральному решению, что виноваты все стороны, чтобы "не потерять лицо".

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