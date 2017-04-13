В ходе химатаки в Сирии мог быть использован хлор, считает сенатор Джабаров

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В ходе химатаки в сирийском Идлибе мог быть использован хлор, на отравляющий газ зарин это мало похоже, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.

Он напомнил, что ранее на Западе демонстрировали снимки, на которых были изображены жертвы химической атаки, "но сейчас все стали разбираться и поняли, что там все не так просто и чисто". "Если бы там был зарин, там бы никаких снимков не было, мы бы их не видели, поскольку уже не было бы и самого оператора", — сказал Джабаров РИА Новости в среду.

"Скорее всего, там был хлор и это была постановка", — считает политик. По его мнению, либо авиация бомбила позиции террористов и взорвался расположенный рядом склад с хлором, либо боевики сами взорвали склад, чтобы затем обвинить в химатаке президента САР Башара Асада.

Джабаров также обратил внимание на то, что у американцев сейчас "заметно спал антиасадовский настрой", но после громких заявлений Дональда Трампа по атаке в Сирии США нужно выждать некоторое время, чтобы определиться с более четкой позицией по инциденту в Идлибе.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, обвинив в этом правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в применении химического оружия в Идлибе армию Сирии. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считают американские власти, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, подчеркнув, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО. Обвинения в свой адрес Дамаск назвал сфабрикованными.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>