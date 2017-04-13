Джабаров: Сирия может попросить комплексы "Бук" для защиты от ракет США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сирия может обратиться к России за помощью и попросить поставить в страну комплексы ПВО "Бук" и "Тор" для защиты от крылатых ракет США, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров.
Он подчеркнул, что у России в Сирии размещены комплексы С-400, но они защищают только наши объекты инфраструктуры.
"Вступать в конфронтацию с США Россия не будет", — уверен Джабаров.
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