Эксперт объяснил возобновление действия меморандума об инцидентах в Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Возобновление действия меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией связано с нежеланием России и США прямой конфронтации, для этого Вашингтон должен прекратить атаки на правительственные сирийские войска, заявил в четверг РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.

"Отказ от взаимодействия по предотвращению инцидентов в небе над Сирией означал лишь одно – Россия отказывалась от ответственности, если в ходе боевых действий в САР мы бы случайно сбили американский самолет. Сегодня решили, что этого делать не нужно, с учетом чрезвычайно опасной вещи – прямого огневого столкновения России и США", — сказал Сивков.

Эксперт предположил, что американская сторона могла дать Москве гарантию того, что Россия будет заранее информирована о всех готовящихся ракетных ударах США, при этом они не будут наноситься по аэродромам ВВС САР.

Говоря о необходимом подтверждении со стороны Вашингтона его готовности к борьбе с терроризмом, собеседник агентства отметил, что США должны взять курс на борьбу с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и другими действующими в Сирии экстремистскими группировками.

"Имеется в виду уничтожение "Исламского государства", а не бомбежка правительственных войск в Сирии", — пояснил Сивков.

Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в САР после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии.

США в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаск в начале апреля провел химическую атаку в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.

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