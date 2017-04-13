В МИД ФРГ сожалеют, что Россия наложила вето на проект резолюции по Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил сожаление в связи с вето, наложенным Россией на проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН.

"Очень жаль, что Совет Безопасности по причине повторного российского вето не смог прийти к соглашению и осудить ужасные инциденты в Хан-Шейхуне. Необходимо прояснить эти инциденты так скоро, насколько это возможно, и ясно дать понять, что мировое сообщество не потерпит применения этого противоречащего международному праву и бесчеловечного оружия", — заявил Габриэль в ходе своего визита в Белград.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также выразил полную поддержку расследованию предполагаемой химической атаки Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и призвал сирийское правительство способствовать расследованию. Заявление министра цитирует МИД ФРГ.

Российская Федерация в среду воспользовалась правом вето в СБ ООН, заблокировав принятие проекта резолюции по Сирии. Проект резолюции на обсуждение СБ ООН вынесли Великобритания, Франция и США, он предлагал генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шейхуне. Как заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков, этот проект обвинял власти Сирии в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования и поэтому был заблокировал Россией.

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