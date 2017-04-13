Вопросы самоопределения Сирии должны решаться ее народом, считают в Китае

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Вопросы самоопределения Сирии должны решаться жителями страны, заявил на пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность Сирии должны охраняться, поддерживаться и уважаться. Что касается вопросов самоопределения Сирии, то эти процессы должны возглавлять жители страны, они должны соблюдаться. Они должны адресоваться сирийским народом за счет их независимого выбора в будущем политическом процессе", — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай уважает правительство президента Сирии Башара Асара. Она также подчеркнула, что Китай никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.

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