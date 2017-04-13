Китай призывает Россию и США усилить сотрудничество по Сирии

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай призывает Россию и США усилить координацию и коммуникацию по Сирии, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И.

"Достижение политического соглашения остается единственным и верным путем решения сирийского вопроса. Китай призывает все стороны, в особенности Россию и США, усилить коммуникацию и координацию, избегать конфронтации и конфликтов. Важно, чтобы международное сообщество придерживалось единства, поддерживало ведущую роль Совета безопасности ООН в этом процессе", — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

Китай ранее в среду воздержался при голосовании по проекту резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в сирийском Идлибе на правительство Сирии.

Министр иностранных дел КНР вновь отметил, что Китай выступает решительно против любого применения химического оружия и считает, что все возможные случаи его применения должны тщательно и независимо расследоваться. Он отметил, что Пекин надеется на единство СБ ООН по вопросам резолюций о применении химоружия в Сирии.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон утверждает, что с него Дамаск в начале апреля провел химическую атаку в провинции Идлиб.

Губернатор Хомса сообщил, что в результате ракетного обстрела погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным сирийской армии, были убиты десять военнослужащих.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>