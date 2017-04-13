Китай призывает Россию и США усилить сотрудничество по Сирии

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай призывает Россию и США усилить координацию и коммуникацию по Сирии, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И.
Китай ранее в среду воздержался при голосовании по проекту резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в сирийском Идлибе на правительство Сирии.
Министр иностранных дел КНР вновь отметил, что Китай выступает решительно против любого применения химического оружия и считает, что все возможные случаи его применения должны тщательно и независимо расследоваться. Он отметил, что Пекин надеется на единство СБ ООН по вопросам резолюций о применении химоружия в Сирии.
Губернатор Хомса сообщил, что в результате ракетного обстрела погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным сирийской армии, были убиты десять военнослужащих.
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