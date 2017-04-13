Российские самолеты доставили в Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов от ООН

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в сирийский Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов от ООН, сообщил в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", — говорится в сообщении.

Кроме того, Центр по примирению за сутки провел семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Эс-Сувейда. В городе Алеппо в районах Асилия, Аль-Цахур-3 и Аль-Джандуль, в школах в районах Аль Сукари, Ашрафия и Аль Фордос жителям были переданы 3 тысячи порций горячей еды и 1,2 тонны хлеба. Жители населенного пункта Аль-Суала провинции Эс-Сувейда получили 350 продуктовых наборов.

"За сутки гуманитарную помощь получили 3350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 2,8 тонны", — отмечается в сообщении.

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