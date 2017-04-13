Трамп: США пока не определили, знала ли Россия заранее о химатаке в Сирии

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил, что они пока не определили, знала ли Россия о химической атаке в сирийском Идлибе на прошлой неделе, в которой Соединенные Штаты обвиняют сирийские власти.

Об этом он рассказал в интервью, изложение которого в среду на своем сайте публикует газета Wall Street Journal.

"Трамп сказал, что его администрация пока не определила, знала ли Россия заранее о планах режима (президента Сирии Башара) Асада провести химическую атаку, жертвами которой на прошлой неделе стали 85 человек. "Многие предполагают, что знала, потому что (российские военные) там присутствуют, сказал Трамп", — говорится в материале.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что сообщения в западных СМИ о том, что Россия якобы знала о готовящейся химатаке в Сирии — фейк и клевета.

В материале газеты также указывается, что "Трамп охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным как несуществующие".

Трамп не стал называть невозможным вариант, при котором Асад останется у власти в "мирной Сирии". "Я думаю, это трудно представить. Но я бы не стал использовать слово "невозможно", — сказал он.

Также, по данным газеты, Трамп не стал исключать ответных действий со стороны США в случае применения Асадом химического оружия или баррельных бомб. При этом, как говорится в статье, "он сказал, что не будет погружаться в сирийский конфликт, что, по его словам, отвлечет ресурсы от решения внутренних вопросов, в частности, от перестройки американской инфраструктуры".

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