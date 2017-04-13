Эксперт: Тиллерсон не убедит Путина делить Сирию и менять там власть

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву вряд ли даст результаты, поскольку президент России Владимир Путин выступает за территориальную целостность Сирии, считает американский политолог, заместитель директора Института Кеннана в Вашингтоне Уильям Померанц.

"Не думаю, что будут какие-либо осязаемые результаты от встречи госсекретаря Тиллерсона с коллегами в Москве. Президент Путин всегда подчеркивал территориальную целостность и суверенитет Сирии, и нет свидетельств, чтобы он отступил от этой позиции", — сказал Померанц РИА Новости.

"Поддержка статус-кво, а не цветных революций, — в основе внешней политики Путина. Так что, думаю, в результате заявления Тиллерсона о теоретическом окончании режима (президента Сирии Башара) Асада не убедят президента Путина изменить курс по Сирии", — сказал Померанц.

Тиллерсон обсуждал Сирию в среду с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, затем оба были приняты российским президентом.

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