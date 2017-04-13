Пентагон не комментирует информацию о меморандуме США и России по Сирии

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон в среду отказался комментировать сообщения о возобновлении действия российско-американского меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил РИА Новости, что меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии будет возобновлен 12 апреля, после того, как Минобороны получит соответствующее распоряжение от президента РФ.

"Использование канала по снижению напряженности — это вопрос между коалицией и Россией, нацеленный на обеспечение безопасности полетов в регионе. Мы не собираемся публично обсуждать продолжающиеся переговоры между коалицией и Россией", — сказал РИА Новости официальный представитель американского военного ведомства.

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