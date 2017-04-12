Сафронков: проект резолюции СБ ООН обвинял Дамаск еще до расследования

ООН, 12 апр – РИА Новости. Проект резолюции СБ ООН по Сирии обвинял власти страны в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования и поэтому был заблокировал Россией, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

В среду РФ применила право вето при голосовании в СБ ООН по проекту резолюции, внесенному США, Великобританией, Францией.

"Такой результат был предопределен, потому что мы последовательно выражали категорическое несогласие с ошибочной концепцией документа, которая не претерпевала по мере развития событий и консультаций ни малейших изменений", — заявил Сафронков на заседании СБ ООН.

"Полностью игнорировались и даже отметались под искусственными предлогами российские приоритеты и озабоченности. Главная проблема была в том, что проект резолюции "тройки" назначал виновных еще до проведения расследования – объективного и независимого расследования. Подход, несовместимый со стандартами правосудия", — добавил дипломат.

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