Сафронков потребовал исчерпывающего расследования по химатакам в Сирии

ООН, 12 апр – РИА Новости. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил о необходимости исчерпывающего расследования химических атак в Сирии.

"Нужно разобраться, провести исчерпывающее расследование", — сказал он на заседании СБ ООН, высказав изумление выводами, к которым приходят некоторые члены Совета Безопасности ООН без посещения места атаки.

"Я с изумлением услышал, что, оказывается, французские эксперты уже пришли к выводу, что это сделал Дамаск. Просто с большим удивлением! Никто не выезжал на место преступления, ну откуда вы знаете?", — сказал Сафронков.

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