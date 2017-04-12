Сафронков: Россия не пропустит разрушительные проекты по Сирии в СБ ООН

ООН, 12 апр — РИА Новости. Сирия может стать моделью сотрудничества для урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, но РФ не пропустит разрушительные проекты по этой проблеме в СБ ООН, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Политическое урегулирование, господин (спецпосланник генсека ООН Стаффан) де Мистура, – единственный путь вернуть мир в Сирии, снизить напряженность в регионе Ближнего Востока. Через Сирию и через политическое оздоровление обстановки в этой стране лежит путь к нормализации ситуации во многих странах Ближнего Востока. Есть шанс сделать Сирию моделью сотрудничества для урегулирования", — заявил Сафронков на заседании СБ ООН.

"Этому не помогут разрушительные геополитические проекты. В Совете безопасности ООН мы их не пропустим", — сказал Сафронков в заключение своего выступления.

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