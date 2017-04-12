Россия призвала создать коалицию по разминированию Сирии

ООН, 12 апр – РИА Новости. Россия призывает к созданию международной коалиции по разминированию Сирии, заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ в ООН Владимир Сафронков.

"Мы привлекаем внимание международного сообщества и ООН к значительному загрязнению территории Сирии минами, неразорвавшимися снарядами, самодельными взрывными устройствами Призываем создать международную коалицию по разминированию Сирии", — сказал Сафронков.

По его словам, в существующих условиях "шантаж "разминируем, когда сменим режим" не выдерживает никакой критики".

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