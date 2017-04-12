Представитель Украины при СБ ООН раскритиковал переговоры по Сирии в Астане

ООН, 12 апр — РИА Новости. Представитель Украины при СБ ООН Владимир Ельченко заявил в среду в Совбезе, что, по мнению его страны, переговоры по Сирии в Астане не работают.

"Нас беспокоит отсутствие реальных результатов астанинского процесса и прекращения огня, соглашение о котором было достигнуто в его рамках. Один из уроков, которые можно выучить из этого горького опыта — что распространение переговорных площадок не обязательно приносит плоды. Это были хорошие усилия, но они не сработали. Теперь пришло время сосредоточить все усилия на женевском процессе и заставить его работать", — сказал Ельченко на заседании СБ ООН.

Третий раунд переговоров по Сирии состоялся в Астане 14-15 марта. В отличие от предыдущих встреч в них не приняли участие представители вооруженной оппозиции Сирии. На итоговой пресс-конференции глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля, в ходе которой планируется завершить работу над документами.

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