Российская сторона зафиксировала в Сирии 12 нарушений за сутки

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 12 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 13, Россия их не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (5), Латакия (3), Хама (2) и Деръа (2). Турецкой частью представительства зафиксировано 13 нарушений Единого Соглашения в провинциях Алеппо (7), Деръа (2), Хама (2), Дамаск (1) и Латакия (1)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разбирательства по данным фактам установлено, что все 13 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.

Уточняется, что с 00.00 30 декабря 2016 года в соответствии с единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось – 64.

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