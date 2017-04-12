Постпред Франции в ООН назвал проект резолюции по Сирии сбалансированным

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр назвал проект резолюции Великобритании, США и Франции по химатаке в Сирии, который в среду вынесут на голосование, "простым и сбалансированным".

По его словам, "проект резолюции по Сирии, который скоро будет вынесен на голосовании, это простой и сбалансированный текст, который осуждает атаку 4 апреля".

Великобритания, США и Франция в среду вынесли на обсуждение СБ ООН проект резолюции по Сирии. Голосование намечено на 22.00 мск.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>