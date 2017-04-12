Число примкнувших к перемирию населенных пунктов в Сирии выросло до 1453

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1453, за сутки было подписано одно соглашение, сообщил в среду российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Харбет-аль-Вард провинции Дамаск. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1453", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Кроме того, за сутки под контроль правительственных войск перешло 10,9 квадратных километра территории. В общей сложности освобождено 3867 квадратных километров.

Сообщается, что число населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), не изменилось – 226.

Не изменилось также количество вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии – 140.

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