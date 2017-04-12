Де Мистура заявил об угрозе прогрессу в сирийском урегулировании

ООН, 12 апр – РИА Новости. Хрупкий прогресс в сирийском урегулировании находится под угрозой, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

"Хрупкий прогресс (в сирийском урегулировании находится) в действительности в огромной опасности", — сказал спецпосланник.

По его словам, "женевские переговоры омрачены интенсификацией боев, нет надежного, постоянного доступа гуманитарной помощи".

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