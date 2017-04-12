В Сирии из плена боевиков освободили двадцать жителей шиитских поселений

ДАМАСК, 12 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа из двадцати человек, включая четырех раненых детей, вызволена из плена террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Из плена вызволено 20 похищенных мирных граждан поселений Фуа и Кефрая. Они находились в заключении в пригороде Идлиба. Среди освобожденных четверо раненых детей",- рассказал собеседник агентства.

Детали переговоров и условия договоренностей источник не прокомментировал из соображений безопасности.

Командование сирийской армии через посредников продолжает вести переговоры с главарями ряда вооруженных группировок с целью эвакуации жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая в обмен на вывоз боевиков и членов их семей из городов Забадани и Мадая в пригороде Дамаска.

По последним данным, все логистические вопросы решены. Сирийская сторона обеспечила автобусы и безопасный путь для вывода боевиков в провинцию Идлиб, однако процесс эвакуации и вывода пока не начался. Переговоры, по словам источника, находятся на завершающей стадии.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

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