МИД опроверг сообщения о том, что РФ знала о готовящейся химатаке в Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сообщения в западных СМИ о том, что Россия якобы знала о готовящейся химатаке в Сирии — фейк, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, антироссийские силы на Западе не останавливаются в своем стремлении разрушить позитивные начинания на пути к урегулированию (в Сирии). Как вы знаете, они были созданы в основном и благодаря усилиям России и ее партнеров по астанинскому процессу, а также спецпосланника Стеффана де Мистуры и его команды в Женеве. Некоторые западные средства массовой информации не останавливаются в продвижении фейковых новостей (о том, что РФ якобы была в курсе готовящейся химатаки — ред.) и просто какой-то прямой клеветы", — сказала она на брифинге в среду.

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