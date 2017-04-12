Посол РФ в Лондоне: новая резолюции ООН по химоружию в Сирии не нужна

ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. В новой резолюции ООН по инциденту с химоружием в Сирии нет необходимости, все инструменты для расследования произошедшего в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже существуют, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, внесенный Великобританией, США и Францией, предлагает генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шайхуне. Резолюция призывает генсека ООН обеспечить взаимодействие Совместного механизма по расследованию Организации по запрещению химического оружия с миссией по установлению фактов (МУФ) ОЗХО "для оперативного расследования любых инцидентов, которые, согласно заключению МУФ, связаны или предположительно связаны с применением химических веществ в качестве оружия, в целях выявления тех, кто к ним причастен".

"Мы не думаем, что в такой резолюции существует необходимость. Не хватает одного – воли наших западных партнеров установить истину, докопаться до самой ее сути… Уже принятые документы предоставляют достаточные возможности для проведения расследования. Независимые и ответственные миссия и группа экспертов ОЗХО, и, возможно, представители совместной структуры ООН-ОЗХО, должны немедленно начать расследование инцидента в Хан-Шейхуне. Такая миссия должна быть географически сбалансированной и не включать лишь представителей западных стран, враждебно относящихся к Дамаску", — говорится в комментарии посла, размещенном в Facebook.

"Принципиальным является и то, что ОЗХО ведет расследование инцидента в полном объеме и на месте в Хан-Шейхуне, а не дистанционно или используя информацию из соцсетей, что не дает ни малейшего повода сомневаться в беспристрастности выводов миссии", — добавил посол.

Ранее сообщалось, что голосование по проекту резолюции пройдет в СБ ООН 12 апреля в 22.00 мск.

Резолюция практически полностью повторяет предыдущий проект, который был разработан также Великобританией, США и Францией и выпущен на прошлой неделе, но так и не поступил на голосование.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, обвинив в этом правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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