Матвиенко рассказала, когда поедет в Сирию

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ее визит в Сирию может состояться в следующем году.

Ранее глава сирийского парламента Хадия аль-Аббас, находящаяся с визитом в Москве, пригласила Матвиенко в Сирию.

"Я благодарна за такое предложение, мы будем работать над подготовкой такого визита, по дипломатическим каналам будем согласовывать удобные для обеих сторон даты", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она пояснила, что из-за плотного рабочего графика поездка в Сирию в этом году "точно не состоится, скорее всего — в будущем году".

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