В МИД Сирии призвали не верить выводам "политизированной комиссии" в Идлибе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Суссан призвал не опираться на выводы "политизированной комиссии" в расследовании химической атаки в Идлибе, а привлечь независимых экспертов к поиску виновных.

"Когда создана беспристрастная комиссия, которая работает профессионально, нет никаких проблем. Но если эта комиссия политизирована и уже сделала свои выводы еще до выезда на место, это странно", — заявил Суссан в интервью радиостанции Europe1.

По его словам, обвинения режима президента Сирии Башара Асада в произошедшем в Идлибе являются "политическими", поскольку "вся информация, которую мы имеем об этой атаке, поступала от Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Лондоне".

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