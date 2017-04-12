Олланд считает, что химатака в Идлибе не была провокацией

ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Применение химического оружия в сирийском Идлибе не было провокацией и не было результатом ошибки, считает президент Франции Франсуа Олланд.

Он заявил, что располагает данными о том, что химическая атака осуществлялась с использованием самолета, взлетевшего с авиабазы Шайрат. "Я не думаю, что (химическая атака в Идлибе) была провокацией… Режим чувствует безнаказанность", — сказал Олланд в интервью газете Monde

Он отметил, что по его информации, "газ не был использован случайно или ошибочно", а удары "имели тактическое обоснование". В этой связи, подчеркнул французский лидер, "при отсутствии реального продвижения в демократическом процессе" военный метод разрешения конфликта заслуживает еще больше оправдания, чем в 2013 году.

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