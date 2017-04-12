Председатель парламента Сирии назвала условия для переговоров с США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель парламента Сирии Хадия Аббас заявила, что для того, чтобы переговоры с конгрессом США стали возможны, Вашингтон должен прекратить поддерживать вооруженные группировки и страны, которые финансируют террористов.

"Мы открыты к обсуждению любых вопросов со всеми сторонами, которые на самом деле хотят привести нашу страну к миру. Для того, чтобы вести разговоры с конгрессом США, самим США необходимо прекратить финансирование и спонсирование вооруженных группировок, а также прекратить поддержку стран, которые финансируют терроризм", — сказала Аббас в ходе переговоров со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

По ее словам, нанесение ракетных ударов США по Сирии является доказательством того, что Вашингтон поддерживает террористическую группировку "Исламское государство"*.

"Политика США, как вы прекрасно знаете, основана на двойных стандартах. И тот спектакль, который был разыгран в Сирии, тому доказательство. Нанесение авиаударов по нескольким провинциям в Сирии является доказательством того, что они поддерживают ИГ*. Авиаудар по военному аэродрому в Сирии — также доказательство этому", — добавила Хадия Аббас.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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