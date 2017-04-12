Володин: недопустима травля евродепутатов, посетивших Сирию с делегацией РФ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает недопустимой травлю коллег из европейских парламентов, которые в составе делегации РФ посещали Сирию и попытались разобраться в ситуации.

"Считаем недопустимым, когда наших коллег из европейских парламентов начинают осуждать и травить за то, что они в составе российской делегации посетили Сирию для того, чтобы разобраться и ознакомиться с ситуацией на месте. Это еще раз говорит, что существуют силы, незаинтересованные в борьбе с терроризмом", — отметил Володин по итогам встречи с главой парламента Сирии Хадией Аль-Аббас.

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