Спикер парламента САР: обвинения Дамаска в химатаках сфабрикованы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Все обвинения властей САР в применении химоружия сфабрикованы, заявила председатель парламента Сирии Хадия аль-Аббас после переговоров со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"Сегодня мы провели очень важную встречу с председателем Госдумы РФ. Мы обсудили очень много вопросов, получили много ценных разъяснений, касающихся сирийского кризиса, особенно в свете последних событий. Я имею в виду ту театральную постановку, которую организовали США, чтобы обвинить сирийские власти в применении химического оружия", — сказала она.

"Мы получили ценные разъяснения от господина Володина и его коллег в Государственной думе, которые прекрасно знают, так как Россия участвовала и помогала вместе с нами (в ликвидации химоружия — прим. ред.). Они прекрасно знают правду, правду в том, что все эти обвинения сфабрикованы, мы выступаем против химического оружия, так как это противоречит человеческим ценностям", — добавила она.

Она также поблагодарила депутатов Госдумы за принятое сегодня совместное заявление, осуждающее американский удар по военному аэродрому в Сирии.

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