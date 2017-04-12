Спикер сирийского парламента высоко оценила роль России в решении кризиса

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия играет важную роль в урегулировании кризиса в Сирии, российско-сирийское сотрудничество способствует возвращению баланса сил и стабильности в мире, заявила председатель Народного совета САР Хадия аль-Аббас.

"Я благодарю вашу дружественную страну, которая предоставляет щедрую гуманитарную помощь нашему народу в разных провинциях Сирии, особенно с помощью сброса (гумпомощи) по воздуху населению, которое находится в блокаде во многих районах Сирии", — сказала Аббас, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

По ее словам, "исторические отношения между Сирией и Россией уже преодолели рамки двустороннего сотрудничества". "Они принесли очень много позитивного в регион и мировую ситуацию. Эти отношения стали осью позитивных изменений в мире с тем, чтобы вернуть баланс сил в международных делах и закрепить основы стабильности и мира во всем мире", — сказала Аббас, высоко оценив роль России в поддержке Сирии как в политическом, так и в экономическом плане.

Она отметила, что некоторые западные и арабские страны ввели против Сирии жестокие экономические санкции вне СБ ООН. "Мы осуждаем эти санкции… и призываем к их снятию", — подчеркнула Аббас.

"Мы благодарим и высоко оцениваем роль РФ, ее народа и всех стран, которые отвергают эти санкции и предоставляют помощь сирийскому народу", — добавила она.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженное противостояние. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

Российский Центр по примирению в САР регулярно сообщает о новых населенных пунктах, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий. По последним данным, их общее количество увеличилось до 1448. Кроме того Россия регулярно доставляет гуманитарную помощь сирийским жителям.

Москва является страной-гарантом, наравне с Турцией и Ираном, на переговорах по Сирии, которые уже несколько раз проходили в Астане, а также поддерживает встречи по сирийскому урегулированию в Женеве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>