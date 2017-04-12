Путин заявил, что Дамаск выполнил обязательства по ликвидации химоружия

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сирийские власти провели работу по ликвидации химоружия, все обязательства выполнены, а если есть сомнения, можно провести проверку, заявил президент России Владимир Путин.

"По-моему, я не говорил, что это была провокация со стороны ИГИЛ*, я говорил, что это была провокация, но кем она была организована, я не сказал. Возможны разные варианты. Но для того, чтобы дать окончательный ответ, нужно тщательно расследовать это событие. И другого пути нет. Именно это мы и предлагаем сделать. Причем все хорошо знают, всем хорошо известно, что по нашей инициативе и по инициативе Соединенных Штатов мы провели большую работу по ликвидации химического оружия, которое было у сирийских властей. И они всю свою работу исполнили, все свои обязательства выполнили, насколько нам известно. И это подтверждено соответствующей специализированной организацией в ООН. Вот если какие-то сомнения возникли, можно провести эту проверку", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир", говоря о ситуации в городе Идлиб.

"Вы знаете, ведь это нетрудно сделать с помощью современной техники, современных систем анализа, анализаторов. Если кто-то из официальных властей применял, то так называемые "хвосты" — остатки порошка на технике, на территории, они не могут не остаться. Современная техника их точно зафиксирует. Ну чего проще – приехать на тот же аэродром, по которому наносились удары и якобы с которого стартовали самолеты с химическим оружием, и все там проверить", — добавил он.

* Запрещенная в России террористическая организация

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