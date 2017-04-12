Володин: действия США в Сирии нарушают хрупкую архитектуру безопасности

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Действия США в Сирии нарушают и без того хрупкую архитектуру мира и безопасности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Сирии Хадией Аль-Аббас.

"Я думаю, действия США нарушают и без того хрупкую архитектуру мира и безопасности. Поэтому наша задача сделать все, чтобы в рамках диалога искались решения", — сказал Володин

Он отметил, что необходимо обсудить ситуацию, которая связана с обвинениями США в адрес сирийского руководства в использовании химического оружия.

"Считаем, что прежде, чем выносить такие обвинения, было бы правильно заслушать экспертов. Там есть специальное учреждение в ООН – организация по запрещению химического оружия, и важно дождаться их заключения. А когда вот так назначаются виновные и дальше наносятся удары ракетные — это все напоминает ситуацию 2003 года в Ираке, когда такие же обвинения стали основой для развязывания агрессии, после этого страны просто не стало, кровь пролилась. И фактически это все создало основу для действий террористических организаций, с которыми сегодня мы все вынуждены бороться", — подчеркнул Володин.

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