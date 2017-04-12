Володин считает нужным пригласить к диалогу по Сирии представителей ПА ОБСЕ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым пригласить к диалогу по Сирии представителей парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Считаем, что было бы правильно к этому диалогу пригласить и представителей парламентской ассамблеи ОБСЕ, и правильно, чтобы в режиме диалога наконец-то стали выстраивать отношения конгрессмены США", — заявил Володин в ходе встречи с председателем Народного Совета Сирии Хадией Аббас.

"Парламент Сирии – законная власть, и важно, чтобы представитель законодательной власти США понимали, что есть законная власть в Сирии, есть ее президент, есть парламент, и межпарламентские коммуникации должны реализовываться для борьбы с терроризмом", — добавил он.

Он также добавил, что те, кто постоянно говорят о демократии, должны сами следовать принципам демократии.

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