РФ считает принципиально важным не допустить ударов США по Сирии в будущем

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва считает принципиально важным не допустить ударов США по Сирии в будущем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в Москве.

"Помимо заявлений, наблюдались совсем недавно тревожащие действия, когда был предпринят противоправный удар против Сирии", — сказал российский министр.

Он подчеркнул, что "принципиально важно не допустить рецидивов этой акции в будущем".

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, категорически отрицавшие свою причастность к этой атаке, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Позже представитель Белого дома заявил, что США готовы снова нанести ракетные удары по сирийским войскам в случае осуществления новых химических атак, в которых Вашингтон обвиняет Дамаск.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>