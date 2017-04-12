Спикер парламента Сирии рассказал, зачем Запад поддерживает террористов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Западные страны продолжают поддерживать террористов в Сирии, чтобы уничтожить сирийское государство, заявила председатель Народного совета САР Хадия аль-Аббас.

"Мы видим, что некоторые западные страны во главе с США, Францией, Великобританией, а также некоторые региональные страны, такие как Турция, Саудовская Аравия и Катар, продолжают поддерживать террористов, снабжать их оружием, деньгами с тем, чтобы уничтожить сирийское государство и навязать свои особые условия, которые отвечают их интересам. И это за счет сирийского народа", — сказала Аббас, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

По ее словам, "международное сообщество сидит сложа руки и концентрирует свои усилия только на тех регионах, где господствуют террористы".

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженное противостояние. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

США с 2014 года без согласия Дамаска наносят в Сирии удары по ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ). В настоящее время, по официальным данным, в стране находятся около 900 американских военных, которые оказывают помощь местным силам в борьбе с террористами.