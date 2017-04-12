Рябков объяснил, зачем Запад пытается протолкнуть резолюцию СБ ООН по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Попытки протолкнуть в Совет Безопасности ООН резолюцию по Сирии являются стремлением США легитимизировать свой удар по сирийской правительственной базе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Попытки на этом фоне протолкнуть резолюцию Совета безопасности ООН — это не более чем стремление легитимизировать удар. Если и говорить о какой-либо резолюции сегодня, то мы могли бы, наверное, рассмотреть вариант с осуждением действий США, нарушивших международное право и совершивших акт агрессии, но поскольку такой вариант не проходит, то и говорить не о чем", — сказал замминистра.

Он заявил о необходимости "сосредоточиться на том, чтобы организация, которая обладает соответствующим потенциалом, а именно ОЗХО, получила возможность провести расследование", посетив как Хан-Шейхун, где произошел химический инцидент, так и правительственную базу, с которой, как утверждается, была произведена химическая атака.

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